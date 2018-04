Jéfferson Montero en medio de lluvia de críticas y elogios

Emelec recibirá a Aucas en el estadio Capwell, en el cierre de la fecha 11 del campeonato ecuatoriano de fútbol.

El club azul no está pasando por su mejor momento, y uno de sus jugadores llamado a ser la estrella tampoco la pasa bien.

Se trata de Jéfferson Montero, jugador que llegó a inicios de año como uno de los refuerzos para el club, pero que hasta el momento no hay destacado.

En ese sentido, Montero ha recibido gran cantidad de críticas de hinchas que esperan un mejor juego. Así, “Turbina” ha salido a dar un mensaje en redes.

A través de Twitter, el jugador publicó lo siguiente: “Lo que tengo me lo he ganado, si crees que no lo merezco es porque nunca has trabajado por tus sueños y sólo te has dedicado a opinar sobre aquellos que siempre has envidiado”, acompañado de un mensaje que la exestrella de la NBA, Michael Jordan, dijo años atrás.



Esto no ha generado sino una gran cantidad de comentarios y ha divido a la hinchada azul en dos. Por un lado están quienes apoyan a Montero y lo defienden; mientras por el otro están quienes lo critican y exigen que entregue su mejor fútbol.

Resta ver si esta noche Montero salta a la cancha como titular o se queda en la banca de suplentes.