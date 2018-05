Argentina pide ayuda al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, el BID y el CAF

El ministro argentino de Finanzas, Luis Caputo, anunció hoy que el país también pidió ayuda financiera al Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.

“Hacienda está llevando adelante las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington y, en paralelo, ya hablé con las autoridades del BM, del BID y del CAF. Todos se comprometieron a participar también del financiamiento que está negociando el Gobierno”, declaró el ministro al diario Infobae.

Caputo también avanzó: “En paralelo a lo que estamos discutiendo con los organismos, tres bancos nos ofrecieron líneas ‘repo’ (créditos a corto plazo con garantía de bonos públicos) y seguramente también vamos a terminar acordando”.

Aunque las fuentes gubernamentales no aportaron cifras concretas, existe consenso entre los analistas de que el Ejecutivo busca en torno a 30.000 millones de dólares.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, solicitó hoy formalmente un rescate al FMI, y el organismo detalló que sería del tipo Acuerdo de Derecho de Giro o “Stand-By (SBA)”, el más habitual, pero que supone una mayor intervención en las políticas económicas que la otra opción que estaba encima de la mesa, la Línea de Crédito Flexible, menos exigente.

Sobre estos préstamos que el Gobierno está acordando con distintos organismos internacionales, Caputo opinó que “hay una conciencia total en el mundo de que la Argentina está yendo por el camino correcto y si hay un tropezón todos están para ayudar”.

“Las relaciones que Mauricio Macri ha construido con los presidentes de distintos países del mundo ha sido clave y el apoyo no sólo es total sino que también es genuino”, agregó el titular de Finanzas.

El anuncio de estas llamadas al BM, el BID y el CAF (por su anterior nombre, Corporación Andina de Fomento), llega dos días después del anuncio por parte del presidente Mauricio Macri de que recurriría al FMI, tras varias jornadas de desplome del peso frente al dólar.

Los argentinos desconfían del FMI

Pareció escucharse un quejido colectivo en toda Argentina luego de que el presidente Mauricio Macri pronunció tres palabras que muchos vinculan con las peores épocas del país: Fondo Monetario Internacional.

Macri sorprendió a los argentinos al anunciar esta semana que procurará obtener un acuerdo de financiamiento con el FMI tras una fuerte devaluación de su divisa y un pronóstico poco alentador de la economía global.

“Históricamente, la imagen del Fondo Monetario Internacional ha sido bastante traumática para los argentinos”, dijo Jorge Fidler, un contador de 72 años, con relación a la crisis económica. “Es difícil de digerir”.

La crisis de hace 17 años derivó en el desempleo de uno de cada cinco argentinos, millones se hundieron en la pobreza y algunos pasaron hambre. El peso, que había estado vinculado al dólar, perdió casi el 70% de su valor.

Los bancos congelaron los depósitos y colocaron barricadas metálicas mientras miles de manifestantes intentaban infructuosamente retirar sus ahorros. Al menos 27 personas fallecieron en protestas y saqueos en diciembre de 2001 a medida que la segunda mayor economía de Sudamérica se desplomaba.

Desde entonces se ha responsabilizado al FMI por su papel en la mora de pagos de Argentina de su deuda de más de 100.000 millones de dólares. Un sondeo efectuado por los encuestadores argentinos D’Alessio Irol/Berensztein señaló que el 75% de los habitantes sienten que solicitar ayuda al Fondo es una medida errónea. La encuesta a 1.077 personas efectuada a principios de mayo tiene un margen de error de tres puntos porcentuales.

“El Fondo es el prestamista de última instancia. Es casi una palabra tóxica aquí”, dijo Sergio Berensztein, analista político y coautor del sondeo, a The Associated Press. “Es como cuando vas al dentista. Tal vez lo necesitas, pero no quieres ir”.

En un discurso televisado para la nación, Macri dijo que había iniciado conversaciones con el FMI como una forma de hacer frente a las aflicciones económicas internas y a una situación compleja en el mundo, incluida el alza en las tasas de interés, un incremento en los precios del petróleo y una depreciación de las divisas de los mercados emergentes. Una semana antes, el peso argentino alcanzó su mínimo histórico frente al dólar estadounidense y los precios de los bonos de Argentina se hundieron.

Fuente: AP/EFE