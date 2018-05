Bad Bunny es criticado por su comportamiento con Natti Natasha durante un concierto

Un video compartido por Natti Natasha le ha valido decenas de críticas a Bad Bunny por propasarse con su compañera durante un concierto.

La publicación de la intérprete de ‘Criminal’ que dio que hablar en las redes sociales, pues ella aseguró que Bad Bunny se había portado mal en tarima ya que el intérprete del trap se habría propasadó con ella a la hora del baile.

“El conejo en esta sí se portó mal, pero era su concierto no era para menos que defendiera su nombre… La pasamos espectacular”, fue lo que escribió Natasha junto al video de la presentación que compartió en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se puede ver a Natti cantando cuando Bad Bunny de pronto se le acerca cuando ella realizaba sensuales movimientos, le agarra la cabeza, la inclina hacia abajo y se coloca detrás de ella.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y hasta se generó un debate. Algunos rechazaron el comportamiento de Bad Bunny.

“Se siente ligeramente incomodidad de tu parte, Natti, y no es para que lo estés disimulando en un post. Bad Bunny no es el único artista con quien puedes colaborar como para que estés justificándolo. Solo espero que por lo menos le hayas aclarado algunas cosas que no se vieron bien por parte de él”, “¿Estás justificando ese acto solo porque es el show de él” y “Qué estúpido que Bad Bunny se porte así, y aún más estúpido que gente tan pendeja lo escuche, sus canciones son muy denigrantes contra la mujer, qué pena que la gente pague dinero por verlo”, fueron algunos de los comentarios.

Fuente: larepublica.pe