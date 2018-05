Buscó trabajo, ahorró y le regaló zapatos a su amigo pobre

Una estudiante de secundaria en Carolina del Sur ahorró su dinero y sorprendió a un compañero de clase necesitado con zapatos nuevos, ropa y una mochila.

Sofi Cruz Turner, estudiante de segundo año en Conway High School en Conway, Carolina del Sur, dijo que conoce a Jahiem desde tercer grado.

“La última semana y media, he estado planeando hacer algo especial para un buen amigo mío. Su nombre es Jahiem. Conozco a Jahiem desde el 3er grado en la clase de la Sra. Dragotta. Él siempre ha sido ese alumno que hace todo su trabajo a su debido tiempo, nunca falta a la escuela, siempre ayuda al maestro con cosas en clase, y siempre es un ser humano feliz.”

La chica dice que siempre pensó en ayudarle, porque aunque no lo diga él está necesitado. Pero nunca lo había hecho hasta que se consiguió un trabajo donde ha estado trabajando muy duro para poder ayudar a su compañero. En cuanto tuvo dinero, le compró unos zapatos.

“Cuando se los di no podía creer la emoción. Verlo llorar fue muy emotivo porque pude ver que él no sabía qué pensar. Estoy muy agradecida de saber que darle esos zapatos a Jahiem lo hizo tan feliz y me permitió darme cuenta de que darle a alguien algo tan especial puede cambiar tu vida”.