Descubren restos de una especie con 180 millones de años de antigüedad

Los fósiles de una criatura depredadora que vivió en la era Jurásica fueron hallados en el noroeste de Hungría en 1996 y fue almacenado en el Museo Budapest. Estos restos se asemejan a un cocodrilo con rasgos de delfín.

Esta especie ha sido estudiada y el descubrimiento permite saber como los cocodrilos han ido evolucionando. Según los datos que recoge Phys.org existían dos grupos de cocodrilos.

En el primer grupo estaban los que tenía una coraza y patas para caminar por la tierra, mientras que los del segundo grupo carecían de coraza y estaban dotados por aletas.

Esta especie reunía las características de los dos grupos, tenía aletas caudales y coraza. Esto hace que los investigadores consideren un eslabón perdido entre los dos grupos.

RT

The strange crocodile with the body of a dolphin Scientists have identified a new species "Magyarosuchus fitosi" characterized by having intermediate features between terrestrial and aquatic animals pic.twitter.com/GznddL7Hw3

— andalus love (@latinouluis) May 16, 2018