‘Engaño’ de algunos hoteles se hace viral en la red

En la actualidad es muy común que los viajeros usen internet para revisar las instalaciones de los hoteles en los que se van a hospedar antes de tomar una decisión.

Una usuaria de Twitter revolucionó la red al ‘desenmascarar’ a un hotel que engañó a los internautas con una fotografía de una piscina falsa.

Jessica Kershaw publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que contrastaba la publicidad de un hotel en un sitio de reservas.

Our hotel pool in Vietnam…booking.com VS reality 😂🤣😂 we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd

