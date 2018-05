ETA anuncia que disuelve “todas sus estructuras”

El grupo extremista vasco ETA anunció el miércoles que “disolvió completamente todas sus estructuras”, en tanto el gobierno prometió continuar la investigación de crímenes no resueltos atribuidos a la organización.

En la carta fechada el 16 de abril pero hecha pública el miércoles por el diario online eldiario.es, ETA reconoce su responsabilidad al no resolver el “conflicto político” vasco.

En respuesta al anuncio, el ministro del Interior español Juan Ignacio Zoido prometió seguir investigando los crímenes no resueltos atribuidos a la ETA. Dijo que las fuerzas y cuerpos de seguridad española “seguirán persiguiendo a los terroristas allá donde se encuentren”.

“Nada obtuvieron los miembros de ETA por dejar de matar y nada van a obtener por hacer una declaración que ellos llaman de disolución”, añadió.

La decisión, dijo ETA en la carta, “no supera el conflicto que el País Vasco mantiene con España y Francia”.

“El País Vasco tiene ahora una nueva oportunidad para cerrar finalmente el conflicto y construir un futuro colectivo”, dijo la organización. “No repitamos los errores, no permitamos que los problemas se pudran”.

No estaba claro por qué la misiva llevaba fecha de dos semanas antes.

Un vocero del gobierno regional vasco dijo a The Associated Press que había recibido la carta de ETA “unos días antes”. El funcionario, que habló bajo la condición de anonimato, no entró en detalles.

Surgido en 1958 durante el régimen del general Francisco Franco, el grupo acaparó los titulares en todo el mundo cuando mató al sucesor ungido del dictador, el primer ministro Luis Carrero Blanco, en 1973. Siguió en actividad durante muchos años después de la muerte del dictador, en 1975.

Sus mayores ataques se produjeron durante la transición a la democracia a principios de 1980, dirigidos no solo contra militares y policías sino también contra políticos, empresarios, civiles y milicianos arrepentidos.

ETA, cuyas iniciales significan Euskadi ta Askatasuna (País Vasco y Libertad) mató a 853 personas en su campaña armada para crear un estado independiente en el norte de España y el sur de Francia, de acuerdo con un recuento del ministerio del Interior. Además, causó heridas a 2.600 personas, secuestró a 86 y amenazó a centenares.

Por su parte, miembros de las fuerzas de seguridad crearon escuadrones de la muerte que asesinaron al menos a 60 personas durante la llamada “guerra sucia”.

Al menos 358 crímenes con presunta participación de la ETA no están resueltos, según la asociación de víctimas Covite, que hace campaña para un final de la ETA “sin impunidad”.

En conferencia de prensa en San Sebastián, momentos antes de la publicación de la carta, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, criticó una declaración de la semana pasada en la que ETA pidió perdón a las víctimas que “no tuvieron participación directa en el conflicto”.

Su hermano Gregorio Ordóñez, dirigente regional del derechista Partido Popular, fue asesinado por la ETA en 1995.

“Este no es el fin de la ETA que queríamos, y sobre todo no es el fin de la ETA que merecíamos”, dijo.

The Associated Press