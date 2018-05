Mujer pierde el brazo días antes de casarse, pero nada la detuvo

Zanele Ndlovu remaba con su novio en el río Zambeze de Zimbabue cuando un cocodrilo la sorprendió, la atacó y la tomó con sus fauces del brazo izquierdo.

El novio de Zanele reaccionó a tiempo y logró salvarla del ataque, pero las heridas provocadas causaron que los médicos amputen el brazo derecho de la mujer, días antes de que la pareja celebre su matrimonio.

Zanele Ndlovu,a former tennis player was canoeing w her man at #VictoriaFalls,#Zimbabwe when a croc attacked them she lost her arm last week.She tied the knot while recovering at #Bulawayo Mater Dei Hospital.Quick recovery https://t.co/RZgBzXMy4f & Congrats. pic.twitter.com/54mKDbnF1n

