Proponen a Trump para el Nobel de la Paz

Barack Obama recibió el premio Nobel de la Paz, así como Jimmy Carter, Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson, por lo que ahora los partidarios del presidente Donald Trump impulsan su nominación para ese galardón internacional, una idea que provoca sonrisas sarcásticas y muecas de fastidio en Europa, donde Trump es profundamente impopular.

Sin embargo, eso no ha impedido que una lista creciente de patrocinadores exhorten al comité que otorga el Nobel a tener en cuenta a Trump para el premio diplomático más codiciado del mundo.

“Hace meses que hablo de esto”, dijo el legislador Luke Messer, dados los éxitos de lo que llamó la “diplomacia de Twitter” de Trump.

Messer es uno de 18 legisladores republicanos que enviaron una carta al presidente del Comité Nobel noruego Berit Reiss-Andersen para “postular respetuosamente al presidente Donald J. Trump para recibir el Premio Nobel de la Paz 2019 por sus esfuerzos para poner fin a la Guerra de Corea, desnuclearizar la península coreana y llevar la paz a la región”.

Como es costumbre, los legisladores de la región nórdica donde se otorga el Nobel se abstienen de hacer declaraciones sobre los postulados, pero en Copenhague, Dinamarca, la perspectiva de dárselo a Trump provocó risa.

Cada vez que a Donald Trump le sacan el tema del Premio Nobel de la Paz, se le ilumina el rostro. Se le nota que lo quiere, pero el presidente estadounidense no lo obtendrá este año. Las votaciones para escoger al ganador se cerraron en enero, antes de que se anunciara la histórica reunión en mayo o junio con el líder norcoreano, Kim Jong-un, su carta fuerte para conseguir el galardón. Pero eso no achica su aparente falsa modestia. Este miércoles, al ser preguntado por un periodista durante una reunión de su gobierno sobre si cree que merece el premio, respondió espontáneamente: “Todo el mundo cree que me lo merezco, pero yo nunca lo diría”.

Trump se está preparando para una cumbre sin precedentes con el líder norcoreano Kim Jong Un, en la mayor prueba diplomática hasta la fecha para un presidente cuya política exterior ha provocado temores de un invierno nuclear. Trump logró un triunfo importante el miércoles con la liberación de tres estadounidenses presos en Corea del Norte.

No obstante, por el momento dista de estar claro si Pyongyang aceptará deshacerse de su armamento nuclear y permitir que inspectores independientes lo verifiquen.

Las encuestas revelan que Trump es sumamente impopular en el mundo. El Centro de Investigaciones Pew halló que la confianza del pueblo estadounidense hacia su presidente en materia de asuntos internacionales cayó bruscamente desde que asumió Trump.

En cuanto al propio Trump, que rara vez pierde una oportunidad de darse palmadas en la espalda, dijo al preguntársele el miércoles si creía que lo merecía, que “todos lo creen, pero yo nunca lo diría”.

Las postulaciones al premio Nobel de la Paz deben ser enviadas al Comité Nobel noruego antes del 1 de febrero del año correspondiente. Hay 330 candidatos al premio 2018, incluidas 114 organizaciones. Las nominaciones se mantienen en secreto durante 50 años./AP