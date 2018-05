Venezolana afirma que se arrepiente de haber defendido el chavismo

Tras desatar polémica por una campaña de recolección de fondos para comprarse un iPhone por $1,174, la periodista y youtuber venezolana Gladys Seara dio a conocer que está arrepentida de haber promovido al régimen chavista y reconoció que lo hizo “desde un radicalismo asqueroso”.

Seara hizo todo un mea culpa en un video que publicó en su cuenta de YouTube, que tenía como objetivo explicar por qué decidió utilizar la plataforma Gofundme para reponer el teléfono celular que le robaron.

Admitió que hace unos seis años escribió unos túits relacionados con el chavismo y promoviendo al actual régimen de Nicolás Maduro, y su justificación es que en esa época ella era una estudiante universitaria, “una muchacha con ideales de izquierda y eso no me hace mala persona porque yo lo estaba haciendo de la manera más honesta”.

“Por supuesto que entiendo que lo hice desde un radicalismo asqueroso del cual yo me arrepiento. Y es algo así como cuando tú piensas en un ex y piensas ‘ay cómo yo pude haber estado con él, ¡que asco!’. Bueno yo me siento, igual”, dijo Seara, que según algunos medios latinoamericanos vive entre Estados Unidos y Venezuela.

Seara se preguntó en el video “¿cómo es posible que yo haya escrito esas cosas? ¡Qué loca!, ¿Qué estaba pasando por mi mente? Yo estaba muy alineada con ayudar al más pobre, con la inclusión social”.

Varios de esos túits en los que decía “imperio go home” fueron borrados de su cuenta de Twitter.

La youtuber, que es seguida por más de 136,000 personas, afirmó que llegó un momento en que se dio cuenta que los valores que le habían inculcado en su casa “no estaban alineados con eso que me estaban diciendo y que muchas de las cosas que me estaba diciendo eran mentiras”.

“Y por qué me di cuenta? Porque nunca he dejado de estudiar y cuando tu adquieres esos conocimientos y experiencia formas tu propio criterio, criterio que he formado debido a que he tenido la posibilidad de viajar y cuando uno viaja tu te das cuenta con tus propios ojos de cómo es ese país, de cómo funcionan las libertades en esos países. Y tu dices: epa, esto que me estaban diciendo como que no era muy cierto y yo estaba equivocada”, dijo.

Seara añadió que no será ni la primera ni la última venezolana que respaldó al régimen chavista y que luego se arrepintió.

“Lo importante es que hay que reconocer el error, errar es de humanos y rectificar es de sabios. Eso no me hace una mala persona, simplemente era una joven expresando unos ideales que quería ejercer su libertad de expresión.

Jamás he estado ligada a un contrato del Estado y yo no soy una enchufada”, aseveró.

La periodista también tuvo un mensaje para sus compatriotas: que acepten a las personas que deciden cambiar, “por qué si tu no aceptas que yo cambié ¿cómo entonces va a cambiar el país, como Venezuela va salir de esto que está viviendo?”.

El video de Seara generó reacciones encontradas. Unas personas la aplaudieron por su sinceridad y otras la reprocharon.

“Llegué con una opinión pésima sobre ti, pero tu gran explicación hace ver quién realmente eres y cuales son tus intenciones, ERES UNA GRAN PERSONA, no te rindas a pesar de lo que dicen los demás… Te admiro, saludos, nuevo sub” (sic), comentó Alexx Terán en YouTube.

José Serrano dijo: “excelente video Gladys, te felicito por tu sinceridad, me parece acertada tu decisión de hacer este video”.

Pero Ricardo Rattia tuvo unas duras palabras para la youtuber: “No tengo perdón para los que apoyaron la masacre contra la reserva moral de este país, eres cómplice de que tantos compañeros estén en el exilio, ya tenías influencia en ese momento así que sí, le restaste importancia y te burlaste de las manifestaciones [estudiantiles]”.

“Mientras nos mataban en la calle tu te reías y comías del ejército. Por Dios, no seas tan desubicada, cargarás con esto por siempre tanto como el luto de las familias de los caídos. No cambiaste hace 6 años, hasta hace menos de un año estuviste junto al gobierno, junto a los asesinos, engañarás a los extranjeros pero a los que realmente peleamos por Venezuela no. Que Dios te perdone”, agregó.

Una persona que se identificó como 2LoveBears le preguntó a Seara “¿Cómo es que una persona que vive en una crisis tan profunda como la de Venezuela puede darse el lujo de realizar viajes a Miami o a China desde allá, pero no puede comprarse un Iphone? Aplaudo tu intención de mostrar lo bueno de Venezuela independientemente de tu posición política, pues, me parece que eso es algo muy positivo, sin embargo si tanto amas a nuestro país porque no pides una donación para enviar medicinas y comida a tanta gente que diariamente muere por este motivo en nuestras tierras”(sic).

“Eres la representación de muchos Venezolanos que esperan todo fácil y regalado… si te quedaste sin Iphone, con lo que ganas en tu canal puedes comprarte – quizás no otro Iphone – pero al menos un teléfono regular con el que puedas seguir trabajando hasta que puedas TU con tu propio esfuerzo comprarte el teléfono que desees! Esto es solo un consejo de una compatriota que vive en otras tierras y sabe lo duro que es ganarse las cosas”, añadió. ElNuevoHerald