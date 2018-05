|VIDEO| Así se abren grietas de lava ardiente

Un video proporcionado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), muestra cómo surge una erupción de fisura de lava ardiente del volcán Kilauea en un vecindario de la Isla Grande en Hawaii:

Las fases de apertura de las erupciones de fisuras son dinámicas. Se pueden producir respiraderos adicionales y nuevos brotes de lava. La fisura en Leilani Estates, un vecindario de Hawaii (a partir de las 6:00 p.m.) del 3 de mayo, tenía alrededor de 150 m (164 yardas) de largo.

En geología, una fisura es una fractura o grieta en la roca a lo largo de la cual hay una separación clara; las fisuras a menudo se rellenan con materiales que contienen minerales.

New map of locations of first three eruptive fissures in Leilani Estates Subdivision (Hawaii) as of this morning (May 4). Fissures are jetting sulfur dioxide gas and lava spatter. Updated maps will be posted on the USGS-Hawaiian Volcano Observatory page at https://t.co/TD5y5GV1Xk pic.twitter.com/ACS76UibXv — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) 4 de mayo de 2018

En los volcanes, una erupción de fisura ocurre cuando surge una fractura o grieta alargada en la superficie desde la cual la lava entra en erupción. Las erupciones de fisura suelen reducirse después de un período de horas o días.

#Lava from #Kilauea #Volcano reached the surface Late in the afternoon today. A fissure ~150m (492ft) long erupted spatter and intermittent bubble bursts for about 2 hrs. Lava traveled only a few m (yards) from the fissure. #HVO staff are on the ground assessing & monitoring 24/7 pic.twitter.com/GXaNwvSLK4 — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) 4 de mayo de 2018

Ocasionalmente, la lava volverá al subsuelo al verterse en una grieta o una fisura eruptiva abierta, un proceso llamado drenaje de regreso, a veces, la lava volverá a fluir hacia la misma fisura desde la cual estalló. Estos movimientos de la lava no se pueden predecir.

Las autoridades han declarado el estado de emergencia y evacuado a residentes en la zona de riesgo, donde también se suceden los sismos, algunos de ellos de gran magnitud.