Bauza: “Yo trataría de convencer a Simeone para dirigir a la selección”

dgardo Bauza, exseleccionador de Argentina y actual entrenador de Rosario Central, dijo este jueves que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debería “convencer” a Diego Simeone, actualmente en el Atlético de Madrid, para que asuma en la Albiceleste tras la salida de Jorge Sampaoli.

“La última vez que charlé con Simeone me dio la impresión que no agarraría Argentina. Está muy cómodo en Atlético, aunque me parece el ideal para este momento”, sostuvo Bauza en diálogo con el canal TyC Sports.

‘El Patón’ sostuvo que la AFA debería tratar de convencer al ‘Cholo’ porque es el indicado por su “manera de trabajar” y su personalidad.

“Le van a respetar lo que pida para armar un buen equipo”, afirmó.

Bauza dirigió a Argentina de agosto de 2016 a abril de 2017, pero fue despedido tras ocho partidos de los cuales ganó tres, empató dos y perdió los tres restantes.

En su lugar fue elegido Sampaoli, quien dejó el banquillo albiceleste “de común acuerdo” el domingo pasado luego de que Argentina quedara eliminada en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 al perder por 4-3 ante Francia, posteriormente campeón.

La AFA anunció este miércoles que recién el 31 de julio en la reunión del comité ejecutivo comenzarán a “evaluar los pasos a seguir”.

Ricardo Gareca, Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino, José Pekerman, Jorge Almirón, Matías Almeyda y Ramón Díaz son presentados por la prensa local como los otros posibles candidatos. EFE