Crean campaña para ayudar a Kylie Jenner a llegar a 1.000 millones de dólares

Kylie Jenner, la más joven del clan Kardashian, actualmente tiene una fortuna valorada en 900 millones de dólares, según la revista Forbes.

Esta cantidad la ha posicionado en el primer lugar del cuarto ranking anual de las 60 empresarias self-made más ricas de Estados Unidos en 2018.

Pero también está a poco de convertirse en la multimillonaria más joven de todos los tiempos.

Es que Jenner, a sus 20 años, podría superar a Mark Zuckerberg, que rompió el récord al hacerse multimillonario a la edad de 23.

Pero esto no queda ahí. Como si no fuera suficiente dinero, hay quienes han iniciado una campaña para ayudar a Jenner a alcanzar la meta de los 1000 millones.

Para esto, crearon una campaña de fondeo colectivo en la página Go Found Me, a través de la cual quieren recaudar los 100 millones que le faltan para superar al creador de Facebook.

Y aunque no lo crea, hay quienes donan. ¡Qué tal!

“Kylie estuvo en la portada de la revista Forbes por tener 900 millones de dólares, lo que me rompió el corazón. No quiero vivir en un mundo en el que Kylie Jenner no tiene mil millones de dólares. Debemos reunir 100 millones para ayudarla a ser multimillonaria. Es extremadamente importante”, resalta en el texto de la campaña.

En seis días, 152 personas han donado dinero que llega, hasta el momento, a 2.013 dólares.