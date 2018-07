La razón por la que Meghan Markle se habría alejado de su padre

La familia de Meghan Markle continúa dando de que hablar. Luego de que en días recientes su media hermana, Samantha Markle, asegurara en una entrevista que no le importa que piensen que le saca provecho económico al hecho de que ahora Meghan es de la monarquía, el padre de la esposa del príncipe Harry volvió a arremeter en los medios de comunicación con una entrevista.

Thomas Markle dio declaraciones al Daily Mail en las que aseguró que su hija lo “expulsó” de su vida

“Tenía su número de teléfono y otro de sus ayudantes personales en palacio, pero después de que dije algunas cosas sobre cómo la familia real estaba cambiando a Meghan, cortaron conmigo por lo sano”, Thomas asegura que tiene más de 10 semanas que no habla con su hija. “Han dado de baja esos números y ya no funcionan. No tengo ninguna forma de contactar con mi hija. El 4 de agosto es su cumpleaños y quiero mandarle una postal. Pero si la envío al palacio de Kensington, o dondequiera que esté viviendo ahora, será una entre otras miles. Probablemente nunca la verá”.

“Pensé en enviarla por correo prioritario, pero probablemente el palacio la sumergirá en agua durante tres días para asegurarse de que no explota”.

La relación entre padre e hija se quebró luego de que se conociera que Thomas pactó con paparazzis para la boda real por más de 100.000 dólares, y que más tarde recibió miles de dólares más por una entrevista televisiva.

Sin embargo, el Sr. Markle dijo en la reciente entrevista que el verdadero motivo fue el hecho que dijera que su hija y Harry tendrían pronto un hijo. “Desde el momento que dije eso, soy persona non grata. Lo que me irrita es el sentimiento de superioridad de Meghan. No sería nada sin mí. Hice de ella la duquesa que es hoy. Todo lo que Meghan es, lo hice yo”.

Fuente: E! Latino