Emelec tuvo una importante victoria ante Técnico Universitario

Nuevamente no se llenó el Capwell. El hincha eléctrico sigue resentido por no haber presentado una buena performance en el primer semestre. Además, el rival no aportó demasiado. Técnico Universitario es de los equipos que brindan espectáculo por goteo.

Soso volvió a probar con su línea de tres plantada en el fondo. El entrenador azul también insistió en la presencia de Robert Burbano como volante central, con mucha más encomienda de marca que de generación. Además, también persistió la idea de colocar doble punta y echar pelotazos de toda clase al área.

Técnico Universitario no tuvo nunca clara su puesta en escena. Patricio Hurtado pierde fácil su libreto en situaciones de riesgo. Ni los extranjeros, ni los nacionales, ninguno de los recién llegados hicieron la diferencia. La confianza empeñada en el portero Jorge Pinos quizá fue el mayor acierto en el organigrama del Rodillo Rojo.

El primer tiempo arrancó a todo vapor. Lance de Juan Carlos Paredes y remate de Bryan Angulo para poner el 1 a 0. Apetito voraz del siempre despierto artillero azul, que no para de anotar conquistas en su block de notas de la presente temporada.

Con el tanto a favor, el señorío de Emelec afloró. Salvo Luna, el resto de intérpretes en el último tramo del campo tuvieron notables actuaciones. Arroyo, Burbano, De Jesús y Angulo se juntaron para generar los lances más interesantes del juego.

Los hombres del Rodillo fueron espectadores. Gaete y Castro lucieron confundidos en su tarea de marca. Para los ambateños había un abismo de distancia entre sus generadores y sus delanteros. La única forma de recorte, o coqueteo sutil con el gol, pasó por la continua intención de Charles Vélez de intentar sorprender de media distancia.

Para el complemento, Emelec le bajó revoluciones al juego. Soso mandó a dosificar energías a sus dirigidos y sostener la posesión con mucho más criterio. Dicho trabajo en cuidado del útil hizo que Técnico desesperara. Las variantes ejecutadas por Hurtado fueron eclipsadas de inmediato.

El trabajar pacientemente le resultó a Emelec. A diferencia de en el duelo pasado ante El Nacional, el cronómetro le fue abriendo caminos al Bombillo. El ingreso de Ayrton Preciado fue un punto clave del trámite. Picante, atrevido. Sus intervenciones fueron notables. En menos de cuarto de hora: asistió a Bryan Angulo para el 2 por 0 y lo simplificó todo para rubricar con su puño y letra el 3 por 0 luego de una jugada enorme que arrancó en mitad de cancha.

Los azules terminaron el partido pasando capote y recibiendo un loop de ovaciones por parte de su gente. Soso no encuentra todavía su sistema ideal ni se afincó en su zona de confort, pero sin duda que va calibrando un motor capaz de llevarlo a los primeros planos.

Decepción pura en Técnico. Patricio Hurtado, a quien confiaron los directivos la selección de los fichajes para el segundo semestre, no parece encontrarle la vuelta. Las virtudes en el plantel del Rodillo son pocas y subutilizadas. Los ambateños se ponen a la cola para subirse al bus del descenso.

Emelec: Dreer – Guagua, Mejía, Vega – Paredes, Johnson – Arroyo, Burbano (Rojas), Luna (Lastra) – De Jesús (Preciado) y Angulo.

Técnico Universitario: Pinos – Gaete (Zambrano), Prieto, Castro, Mora – Caicedo, Armas, Vélez, León – Marret y Hurtado (Abraham). API