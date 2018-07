Informe final del veto a la Ley de Fomento Productivo será presentado este martes

El pasado 21 de junio, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley de Fomento Productivo, la cual implicaba tres leyes de exoneración de pagos fiscales empresariales. Para este martes 24 de julio la Asamblea Nacional debe tener listo el informe final, luego de que el ejecutivo vetara con 66 objeciones al documento que el legislativo había aprobado.

A las 10:35 inició la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico para tratar el veto parcial al proyecto de Ley Fomento Productivo, enviado por el Presidente de la República, Lenín Moreno.

El proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, propuso un plan de estabilidad económica a largo plazo, el cual plantea incentivos para atraer nuevas inversiones al país, tanto internas como externas, fomentando el empleo y dinamizando la producción y la economía.

Una de las objeciones claves se refiere al art. 124, que contiene las reglas macrofiscales y el límite al endeudamiento. Inicialmente, ese artículo proponía alcanzar el equilibrio fiscal primario hasta el 2021; es decir, reducir a cero el déficit fiscal de manera que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos del presupuesto, sin tomar en cuenta el pago de intereses de la deuda pública.

Además, en ese período se planteaba que no rija el techo de endeudamiento, que, de acuerdo al Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), no puede superar el 40% en relación al PIB. El texto aprobado por la Asamblea no especificaba cómo se llegaría a ese equilibrio. Pero añade que el saldo de la deuda y su forma de cálculo serán establecidos en el reglamento. Además se mantiene el plazo máximo tres años en los que no regirá el límite de endeudamiento.

Se agregó además una regla en la que se establece que cada año se deberá presentar un plan de optimización del gasto público. Existen casos excepcionales para suspender temporalmente las reglas y metas fiscales: catástrofes naturales, recesión económica grave, desequilibrios en el sistema de pagos, o situaciones de emergencia nacional.

El veto también se concentró en la creación del fondo de estabilización fiscal con los ingresos excedentes de la explotación de recursos naturales, después de descontar el porcentaje asignado a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

El asambleísta Esteban Albornoz (AP), presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, describió que si bien la mayoría de cambios son correcciones de redacción hay otros elementos que preocupan, como las reglas macrofiscales, arbitraje internacional y la restricción del gasto público. “Queremos saber cuál es la intención de poner límite a los gastos que puede tener el Ejecutivo”, señaló Albornoz e informó que para este lunes 23 de julio está convocado a la Comisión Legislativa el ministro Richard Martínez.