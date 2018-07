Sebastián Yatra lanza su éxito “My only one”

El cantante y compositor Sebastián Yatra estrena hoy “My Only One” en colaboración con la cantante y actriz Isabela Moner.

Después del gran suceso de Yatra en Latinoamérica con su single original “No Hay Nadie Mas”, el artista nominado al Latin Grammy, con ventas multiplatino, presenta la versión en español de “MY ONLY ONE”.

“No Hay Nadie Más”, es una poderosa balada que logró romper paradigmas y encabezar la lista de iTunes en 10 países, así como las primeras posiciones de radio y digitales en toda Latinoamérica y España, ocupando espacios dominados por el género urbano y cuyo video supera las 385 millones de reproducciones y obtuvo el premio a Video del Año en los MTV 2018.

“MY ONLY ONE” es un tema compuesto por Yatra, quien ha logrado un gran reconocimiento en esta faceta como compositor y producido por Fernando Tobón y Andrés Múnera, y co-producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

Con un mensaje profundo y una perfecta complicidad vocal entre Sebastián e Isabela, “MY ONLY ONE” nos transportará de una forma mágica al mensaje de amor que se le dedica a esa persona amada.

La estrella en ascenso Isabela Moner, con solo diecisiete años de edad, es ya reconocida como actriz, cantante, bailarina y compositora. Isabela actuó recientemente junto a Benicio Del Toro y Josh Brolin en “Sicario: Day of the Soldado”, así como en “Transformers: The Last Knight” de Michael Bay con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins y Josh Duhamel. Próximamente Isabela estelarizará la nueva versión de “Dora la Exploradora”.

Isabela ha sido honrada con el premio “Lupe Ontiveros Latino Rising Star” de NALIP en el 2018, el premio “Rising Star del año” de Cinemacon en 2017 y el premio “Mejor actriz joven en televisión” 2016 de Imagen.

Originaria de Cleveland, Ohio, Isabela hizo su debut en Broadway en la obra “Evita” a los diez años junto Ricky Martin.