Selena Gómez confiesa por qué no quiere colaborar con Maluma

Selena Gomez y Maluma estaban a nada de colaborar juntos el año pasado, pero de pronto la cantante cortó toda relación con el colombiano y nadie supo por qué.

Muchos aseguraban que se trataban de celos por parte de Justin Bieber, quien en ese entonces era su pareja, pero ese no seria el motivo

“Tuvimos la oportunidad de hablar una vez, y le dije que quería trabajar con ella, pero ella empezó a hacer su disco. Puede que estuviera muy ocupada o algo, pero dejamos de hablar”, explicó Maluma en una entrevista con E!

La respuesta ante la pregunta de cuándo colaborarán fue resuelta por la misma Selena Gomez en una entrevista para promocionar Hotel Transylvania 3: Summer Vacation.

“Mmm, no lo sé. Para mí son muy importantes las mujeres, así que no importa lo que haga, siempre me aseguraré de que las mujeres estén bien cuidadas. Es todo lo que diré pues quiero que el empoderamiento femenino esté siempre presente en mi vida”.

Es probable que Selena se haya enterado del escándalo por la canción del colombiano Cuatro Babys, en donde fue criticado duramente por tener una letra misógina.

Fuente: aztecaamerica.com