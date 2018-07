Una modelo revela que fue acosada por Madonna durante dos años

Una exsupermodelo británica, que besó apasionadamente a Madonna en uno de sus videos musicales más controvertidos, reveló que la Reina del Pop “enloqueció” de amor por ella.

Amanda Cazalet, ahora de 53 años y madre de dos hijos que vive en St Albans, Londres, se convirtió en objeto de deseo de la estrella, de 59, durante casi dos décadas.

Cazalet fue invitada a protagonizar el video “Justify My Love” en 1990. La mujer aseguró a The Sun que se sorprendió cuando Madonna usó la lengua durante la escena del beso.

“En el momento no me ofendió pero, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que alguien que en ese momento era mi jefa tomó ventaja de mí”, comentó la mujer.

“(Madonna) se obsesionó conmigo”, relató la supermodelo.

Las declaraciones de Cazalet salen a la luz luego de que una carta que le escribió la intérprete de “Like a Virgin” ” se pusiese a la venta por 50 mil dólares el mes pasado.

El mes pasado, en una subasta en línea se vendió la carta que la cantante le envió a Cazalet. En la misiva, escrita en tinta roja, le dice a la modelo que ella es “la mujer más bella del mundo” y que “muere por besarla de nuevo”.

Fuente: 24Horas.cl/Infobae.com