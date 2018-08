Actriz trans cautivó a Mick Jagger

La actriz transexual Mariana Genesio, pareja del cineasta argentino Nicolás Giacobone, quien ganó un Oscar en el 2015, confesó que Mick Jagger, el cantante británico, trató de seducirla en un evento en Hollywood.

Mariana dijo que el hecho se dio en una fiesta opulenta a la que fueron con Giacobone en 2015. “Estábamos en una fiesta muy selectiva en la que están las celebridades más top. Yo no lo podía creer. Nico llegó y se puso a comer, entonces yo me fui a bailar con Armando Bo y Luciana, y de repente estábamos rodeados de celebridades como Al Pacino, Beyoncé, Leonardo DiCaprio”, contó, y prosiguió: “estábamos bailando y sentí que alguien me miraba raro. Me di la vuelta y estaba Mick Jagger esperándome para sacarme a bailar. Y yo no lo reconocí. Dije ‘qué amoroso el señor este’”.

Después aseguró que se dio cuenta y se pusieron a bailar en el medio de la pista, con todas las miradas puestas en ellos. Según ella, era evidente que Jagger, de 75 años, no buscaba un simple baile, pues “se puso medio cariñoso, me quiso apoyar una pierna y yo salí corriendo”, confesó la trans.

“Lo fui a buscar a Nico y le dije ‘escúchame, Mick Jagger me quiso besar recién’”, contó la modelo. A lo que su novio contestó: “¿Y? Le hubieses dado un beso, al menos. Es Mick Jagger, una leyenda del rock… ¡eres una boba”, recordó Mariana.

Hasta ahora no se han escuchado declaraciones del británico al respecto.