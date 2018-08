Admirable acto de Celeste, una policía argentina

La fotografía de una policía argentina, Celeste Ayala, amamantando a un niño desconocido en un hospital ha conmovido a las redes sociales. Este niño fue separado de sus padres y no dejaba de llorar.

Un compañero de trabajo de la policía fue quien la fotografió y publicó en su cuenta de Facebook la foto junto con la historia: “Quiero hacer público este gran gesto de amor que tuviste hoy con ese bebito, que sin conocerlo no dudaste y por un momento cumpliste como si fueras su madre, no te importó LA MUGRE Y EL OLOR como los señores profesionales del hospital manifestaban. Cosas así no se ven todos los días”.

Celeste estaba recorriendo el Hospital de Niños de La Plata cuando en su guardia se encontró con un bebé que no paraba de llorar, por lo que pidió permiso y sin dudarlo amamantó al bebé, según publica TN.

Fuente: 24 Horas Chile