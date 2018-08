Al menos 11 muertos por derrumbe de un puente en Génova, Italia

Al menos 11 personas murieron y cinco resultaron heridas graves como consecuencia del derrumbe de un tramo de un viaducto en la ciudad italiana de Génova, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior italiano.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos dijo que “ahora mismo la situación es crítica” y hasta la zona se han trasladado 12 de sus equipos para retirar los escombros, así como personal médico y de protección civil.

El siniestro ocurrió en el puente Morandi, de 1.182 metros de longitud y una altura de 90 metros, y del que se vino abajo un tramo de dos carriles de unos cien metros de longitud, sepultando bajo los escombros a varios vehículos.

#Breaking #Italy

A suspension bridge (#PonteMorandi) has collapsed in #Genova, Italy. Authorities say many vehicles are involved in the accident. Anyway, I have to be clear this time too: I’m reading people talking about a “possible terrorist accident”. It’s a structural failure. pic.twitter.com/7fEP9kLLa1

— Mr. Revinsky (@MrKyruer) 14 de agosto de 2018