Artista indígena triqui destaca en la creación de murales en México

Un artista triqui, población indígena del estado de Oaxaca, ha destacado en los últimos años en el diseño y creación de murales, entre otras expresiones artísticas, en la ciudad de Querétaro, centro de México.

Joel Merino López, originario de la sierra sur de Oaxaca, pero quien actualmente radica en Querétaro, tiene como habilidad trabajar la pintura al óleo pero fue su trabajo en los murales el que le reportó reconocimiento y por el que fue invitado a trabajar en Francia, Bélgica y Alemania.

El artista explicó que en la ciudad de Querétaro se creó un espacio conocido como “El Jardín del Arte”, donde uno de los fundadores observó sus habilidades y decidió abrirle un lugar para que el joven artista se desarrollara.

“Empecé a dibujar en esa zona, uno de los fundadores me invitó, le gustaba que yo dibujara de niño, él hacía alebrijes y él fue una de las personas que me invitó por primera vez a expresarme por medio de la pintura, posteriormente ahí me dieron la oportunidad de poner en venta mis primeros dibujos, en ese tiempo yo dibujaba personajes de Dragon Ball”, contó el artista a Efe.

El primer acercamiento de Merino López con la pintura fue a través del grafiti, cuando estudiaba el nivel secundaria, etapa previa al bachillerato, expresión que lo atrapó cuando conoció el aerosol e imaginó su potencial.

“Recuerdo que un amigo de la infancia llevó por primera vez una libreta con grafiti y yo quedé fascinado, fue mi primera experiencia y el aerosol fue una de las pinturas que me llamó mucho la atención”, apuntó.

Sin embargo, las necesidades de manutención le demandaron trabajar vendiendo artesanías con su familia, por lo que dejó de pintar durante algunos años hasta que en el 2013 la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas le dio la oportunidad de exponer sus primeras obras.

Fue un impulso y una señal para que Merino se dedicara de lleno al arte, a explotar su ingenio. Ese “aparador” funcionó a tal grado que su trabajo llamó la atención en el extranjero y le reportó una invitación para viajar a Europa, pero la falta de recursos lo ha detenido en México.

“Se supone que en Europa debía haber estado desde hace un mes, pero lamentablemente por muchas situaciones económicas y personales, todavía sigo en México”, explicó.

El artista contó que trató de manejar las cosas de la mejor manera con la gente que lo invitó y les ofreció disculpas por su inasistencia lo cual fue bien visto por los anfitriones, quienes le extendieron la invitación para que asistiera en 2019.

Por ahora Merino López se encuentra recolectando y ahorrando dinero para trasladarse a Chicago, Estados Unidos, y posteriormente viajar a Europa.

Su objetivo y el de otros de sus colegas es que la gente empiece a conocer el trabajo artístico no solo los pueblos originarios de México sino de toda Latinoamérica, por lo que ya ha hecho lazos con artistas de Chile y Argentina para presentar proyectos.

