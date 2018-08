Augusto Barrera habla sobre su renuncia al Senescyt

Augusto Barrera presentó días atrás su renuncia al Senescyt. Tras 14 meses al frente de esta entidad, Barrera dio a conocer sus motivos para dejar el cargo.

“Me voy satisfecho, contento, optimista respecto de lo que se hizo y con la confianza de que la educación superior se fortalezca”, indicó en principio.

“Las razones de mi decisión tienen que ver con otras funciones que no son efectivamente las vinculadas a la secretaría, he tenido algunos matices y visiones que no son necesariamente compatibles con decisiones que se han tomado y se tomarán. En el marco del respeto al Presidente de la República (…) creo que es adecuado que esta condición de incompatible termine con la renuncia”, sostuvo Barrera.

En este sentido, Barrera afirma que hay algunas decisiones que ha tomado el Gobierno, dentro de las cuales él no está de acuerdo, por lo que no quiere ser un obstáculo. Así, agregó que desea el mayor de los éxitos a las decisiones gubernamentales.