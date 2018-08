Barcelona puntero tras la fecha 3 del fútbol ecuatoriano

La Fecha 3 de la Primera Etapa tuvo varios ingredientes. Partidos parejos, algunos clubes que ven renacer sus esperanzas y un líder cada vez más sólido.

Barcelona encabeza la tabla de posiciones con 9 puntos luego de tres partidos. Sus escoltas en el podio son Macará con 7 unidades y Emelec con 6. En la clasificación acumulada, el sótano que otorga descenso sigue siendo propiedad de Guayaquil City y Técnico Universitario con 18 y 16 puntos, respectivamente.

La próxima jornada tendrá los siguientes juegos: Técnico Universitario vs. El Nacional, Universidad Católica vs. Macará, Independiente del Valle vs. Emelec, Deportivo Cuenca vs. Barcelona, Guayaquil City vs. Delfín SC y Liga de Quito vs. Aucas.