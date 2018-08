Bolillo dio declraciones tras ser presentado como DT de Ecuador

Luego de meses de incertidumbre y espera, la Selección Nacional ya tiene nuevo entrenador. Con la misión de volver a encaminar a un grupo quebrado por malas relaciones y polémicas, Hernán Darío Gómez fue el elegido para tomar el hierro caliente.

‘Si no podemos ser amigos, seamos buenos compañeros. Las cosas se dan cuando estamos unidos y tenemos sentido de pertenencia. Siempre consideré a Ecuador como mi casa y estaba convensido en que iba a volver’, declaró ‘Bolillo’ durante sus primeras palabaras en su segundo ciclo como seleccionador nacional.

Gómez ofreció realizar un seguimiento exigente de la actualidad futbolística del país. Lejos de las costumbres de Gustavo Quinteros, ‘Bolillo’ asegura que visitará los distintos estadios y campos de entrenamiento del país para poder tener un buen conocimiento previo.

‘El orden y la disciplina son las palabras que no pueden faltar en una selección, equipo o empresa. Mi llegada al fútbol ecuatoriano no es porque no tenga más opciones, no soy un técnico que me estoy vendiendo u ofreciendo, porque no tengo representante’, aclaró Gómez ante las preguntas de la prensa apostada en la sede de la Ecuafútbol.