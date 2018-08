Britney Spears se negó a tomarse foto con fan por haberle tocado la espalda

Britney Spears sigue acarreando masas desde su éxito Baby One More Time y sus fans hacen lo que sea por ir a uno de sus conciertos. Los seguidores de la princesa del pop estaban entusiasmados por presenciar a la estrella el 24, 25 y 26 de agosto en Londres, en el estadio O2 Arena.

La tan esperada cita no resultó tan agradable para algunos de sus fans, por ejemplo Marta Gutiérrez, una española quien, a través de su canal de Youtube, narra las burlas de Britney Spears hacia ella.

Gutiérrez, de 32 años, viajo desde Mallorca hasta Londres por asistir al concierto de la que era su gran ídolo en la adolescencia, y no solo eso, sino que además pagó por un meet and greet para poder conocer a Spears de cerca y sacarse una foto con ella. El único requisito que se le pidió fue que no se le acercara tanto a la cantante: no tocarla, no abrazos y no besos.

La fan española relató cómo, al hacerse una foto con ella, se descuidó y sin querer puso la mano en su espalda, lo que causó un gran desagrado en la artista y pidió que saquen de ahí a la aficionada, pues había advertido que “no iba a permitir que nadie la tocase”.

Marta no podía creer lo que estaba sucediendo y luchó por conseguir una foto con Britney. Le pidió disculpas y le explicó todo por lo que había tenido que pasar para conseguir el dinero y la artista respondió riéndose: “Ay pobre, ¿has pagado mucho? Cuánto lo siento.

Gutiérrez se sintió indignada y lo único que quiso fue salir de ahí. No le importó el concierto que venía a continuación y grabó un video que se viralizó en las redes.

Marta, la ahora exfan, explica que el representante de Britney Spears quiso devolverle el dinero de lo que correspondía al meet and greet a lo que ella respondió: “Devolverme el dinero para mí no es nada, he venido desde España y he pagado vuelo y dos noches de hotel. ¿Quién me devolverá el dinero de esto ahora? ¿Vas a ser tú, Britney? Porque no voy a pagar por ti un meet and greet nunca más y espero que nadie más lo haga”.

