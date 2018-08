Button: “Alonso ha tomado una decisión y espero que sea la correcta”

El inglés Jenson Button, campeón del mundo de Fórmula Uno en 2009 (con Brawn) y que este fin de semana disputa las Seis Horas de Silverstone, la tercera prueba del Mundial de resistencia, dijo a EFE en el citado circuito inglés, respecto al anuncio del español Fernando Alonso de no correr el año que viene en esa categoría, que espera “que haya acertado”.

“A mí ya no me interesa la Fórmula Uno”, indicó a Efe Button, ex compañero en McLaren del doble campeón mundial asturiano. “Fernando ha tomado una decisión y no puedo leer su mente, pero es su decisión y espero que sea la decisión correcta”, añadió el inglés, nacido hace 38 años en Frome y que este domingo saldrá tercero con su equipo, el SMP Racing, en las Seis Horas de Silverstone.

“Va a ser una carrera apretada con los Rebellion, porque con los Toyota, que saldrán delante, no hay nada que hacer. Pero la pugna con los Rebellion será divertida”, indicó.

A diferencia de lo publicado por algunos medios ingleses, Button no estará este domingo ante su primera oportunidad de firmar un podio en Silverstone, donde nunca se subió al cajón durante su etapa de piloto de F1.

“Ya hice un podio aquí en la Fórmula 3”, precisó a Efe el inglés, quince veces victorioso en Fórmula Uno, categoría en la que sumó cincuenta podios.

Button también opinó sobre el fichaje por McLaren del otro español, Carlos Sainz, en la actualidad en Renault.

“Es bueno para él. Ha estado este año en Renault, un equipo que lo ha hecho bien; y ahora se va a McLaren. No sé si es el movimiento adecuado, pero al pasar a Renault Daniel (Ricciardo, australiano, ahora en Red Bull) está claro que no tendría posibilidades allí”, dijo.

“Creo que es una buena decisión, pero será difícil, ya que tardarán en ser competitivos de nuevo. Fernando lo deja y él sabe lo que hace, cuando saca el máximo de provecho al auto cada fin de semana”, explicó Button.

“De todas maneras, (Sainz) va a un gran equipo, que ha ganado muchísimos títulos mundiales. Y no hay duda de que volverán. Pero costará algún tiempo”, opinó.

“Tardarán unos años, en los que habrá que trabajar duro. Él debe hacerse notar y debe hacer valer su opinión dentro del equipo”, declaró el campeón inglés.

“Habrá que tener paciencia. Pero McLaren tampoco lo hubiera elegido a él, si no lo hubiese considerado valido”, manifestó Jenson Button sobre Carlos Sainz este sábado en Silverstone.

Fuente: EFE