Ceferin se refirió al VAR y la UEFA Champions League

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha descartado que la tecnología VAR (vídeoarbitraje) vaya a usarse en la actual edición de Liga de Campeones e insistió en que el sistema se implantará en esta competición sólo cuando sus reglas de uso estén claras.

“No me convence todavía el empleo del VAR. No sé de dónde vino la información de que lo emplearíamos en la Liga de Campeones ahora”, comentó Ceferin en declaraciones que publica hoy el periódico esloveno Ekipa, al ser preguntando sobre rumores de que el sistema podría ser usado ya esta temporada a partir de cuartos de final.

Ceferin subrayó que hay aún muchas dudas sobre el uso de esta tecnología como, por ejemplo, quién decide cuándo se usa, si el colegiado que dirige el partido o el árbitro encargados del sistema de vídeo.

“Los aficionados no entienden eso, tampoco los periodistas. ¿Qué es lo que los árbitros ven y qué es lo que no ven? Sencillamente no todo está claro aquí, pero todos sabemos que un día habrá que utilizarlo”, comentó.

“La vamos a emplear, pero, según ya he dicho, cuando estemos preparados. Necesitamos reglas claras”, resumió.

Ceferin argumentó que ya durante el Mundial de Rusia hubo ejemplos de la confusión que puede crear el VAR

Destacó así el partido Serbia-Suiza, cuando el árbitro alemán Felix Brich y sus asistentes no vieron un penalti cometido contra un jugador serbio.

“Mirad el caso de Serbia, a la que no pitaron un penalti contra Suiza, mientras que a otros se los concedieron por infracciones mucho menores”, comentó. EFE