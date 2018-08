Chihuahua habría ingerido marihuana y así fue como quedó

Un perro de raza chihuahua fue el protagonista de una insólita historia en California, Estados Unidos.

El animal que salió a pasear junto con su dueño a uno de los parques de la localidad, inigirió accidentalmente marihuana. El estado en el que quedó el canino fue captado en video por el dueño del animal .

Según RT, ” La grabación, que muestra al animal en mal estado dentro de una clínica veterinaria, ha obtenido más de 200.000 ‘me gusta’ y ha sido compartida por más de 72.000 tuiteros. Asimismo, algunos internautas bromearon sobre la reacción del perro tras consumir la sustancia”.

Here’s a short clip of my dog at the hospital after she found an edible on our walk at the park! pic.twitter.com/ramq9MS96i

— Seth Mersing (@seth_2018) July 31, 2018