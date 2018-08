5 mitos del sexo que resultaron ser verdades comprobadas

El sexo, como un tema importante en la vida humana, tiene aspectos que no son tratados de forma abierta y con claridad, y por esta razón se construyeron mitos e incluso leyendas urbanas.

La mayoría de estas historias no pasaron de ser mitos y hechos que no cuentan con ninguna prueba material, pero existen algunos aspectos que portales especializados consideran que pasaron de ser una leyenda a hechos fácticos.

Estas son leyendas urbanas de sexo que resultaron ser verdad.

Parejas Pegadas. Existen casos registrados en centros médicos de parejas que se quedan ‘pegadas’ durante la relación sexual, tal y como les sucede a los canes.

Este fenómeno se conoce como “Penis Captivus” y se produce cuando los músculos vaginales se contraen u no permiten que el pene sea extraído. Los casos no son muy frecuentes, pero es porque no se reportan por obvias razones.

El Climax inesperado. Los mitos sobre medicamentos que activan el estado de excitación sexual son muchos alrededor del mundo.

Pero la clomipramina, prescrita para la depresión y que se obtiene solo con receta médica, puede generar satisfacción sexual. Así se comprobó que el 5% de pacientes que usan la medicina reportaron haber tenido un orgasmo desde el consumo de la clomipramina.

Embarazo sobre embarazo. Es muy poco probable que una mujer se embarace mientras una vida se gesta en su útero, pero hay casos reportados y se conocen como superfetación.

Estos casos suceden cuando se fecunda un óvulo liberado durante el tiempo de embarazo, lo que da como resultado el nacimiento de mellizos, pero con diferente edad gestacional. Los médicos centran su atención en el segundo feto, pues podría nacer semanas e incluso meses prematuro.

El Exceso puede causar ceguera. Es una afirmación, tal vez, típica de las décadas pasadas cuando los conservadores y abuelitas advertían a los jóvenes sobre el exceso de placer, parecida a la que la masturbación hace crecer pelos en las manos.

Si bien los pelos en las manos es una mentira absoluta, la ceguera por placer sí cuenta con casos reportados de pacientes que sostienen quedarse ciegos durante el orgasmo. Los médicos atribuyen este aspecto a la vasoconstricción.

Los expertos aseguran que el orgasmo puede causar que el flujo de sangre que permite el correcto funcionamiento de los nervios ópticos funcione se detenga, por la reducción del tamaño de los vasos sanguíneos, y cause ceguera temporal, que puede ser tratada con medicamentos específicos.

Lactancia Paterna. Hay casos reportados en los que la glándula pituitaria de los hombres funciona de manera alterada y hace que la hormona prolactina se dispare y que el hombre produzca leche e incluso sea capaz de amamantar a un bebé.

Los expertos afirman que de poder controlar este aspecto, sería algo muy útil en los nuevos tiempos en los que los cuidados de los niños se dividen en partes iguales entre el padre y la madre.

Estos son temas de sexo que fueron desmitificados al registrarse evidencias médicas y que los expertos.