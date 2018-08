Conmovedora acción de chofer con un perrito de la calle

Un chofer de bus de Santiago de Chile fue el protagonista de un tierno video que ha hecho reflexionar a muchos sobre la reacción que tienen algunas personas con los animales al pensar que son animales sucios.

El hombre que grabó el video y lo subió a sus redes sociales confesó que amaba a los animales y por ello no dejó botado a un perrito en medio de la calle.

“Estoy en mi trabajo. Me acabo de estacionar. En el sector donde trabajo subió un perrito detrás de un caballero. Pensé que era de él. Y aquí lo tienen”, se le escucha decir.

Mientras enfocaba al perrito sentado cómodamente en uno de los asientos del bus iba haciendo la siguiente reflexión: “No lo quise bajar porque debe sentir frío y estaba durmiendo. Comparto este video porque a mí me gustan los animales. No lo voy a echar para abajo. Me da lo mismo lo que dice la gente sobre si el perrito va a ensuciar el asiento. Existe gente que sí ensucia en este recorrido o bota papeles al suelo”.

Tal como se aprecia en el clip, el can disfrutaba de la vista y descansaba en el bus gracias a la buena acción del chofer.

Fuente: Radio Onda Cero