Cuando John McCain defendió a Barack Obama

El Senador John McCain pidió que los exmandatarios estadounidenses, Barack Obama y George W. Bush sean oradores en su funeral y así lo hicieron. Ambos expresidentes honraron a McCain, senador de Azirona, quien murió este sábado a la edad de 81 años.

A pesar de haber sido rivales políticos, McCain y Obama mantenían una relación respetuosa. Durante un evento que hubo en la campaña presidencial de 2008, el senador describió a Obama como “un hombre de familia decente”.

En una ocasión una mujer se le acercó a McCain y le dijo: “Tengo que hacerte una pregunta. No creo, no puedo confiar en Obama. He leído sobre él y no es… él es un árabe”. A lo que McCain le respondió: No, señora. Es un hombre de familia decente y ciudadano con el que tengo desacuerdos sobre cuestiones fundamentales, y de eso se trata la campaña”. Una parte del público lo aplaudió.

Obama lamentó en una publicación la muerte de McCain con quien reconoció tener varias diferencias, pero varios puntos en común también. “Compartimos, con todas nuestras diferencias, una fidelidad a algo más grande – los ideales por los que generaciones de estadounidenses e inmigrantes hemos peleado, marchado y sacrificado juntos”, dijo, y agregó: “Vimos en este país un lugar donde cualquier cosa es posible – y la civilidad como nuestra obligación patriótica para asegurarnos de que se mantuviera de esa forma”.

Fuente: laopinion.com