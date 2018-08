Decomisan ataúdes en China para evitar entierros por falta de espacio

Ante la falta de espacio en los cementerios, China intenta dejar atrás la tradición de enterrar a los muertos en ataúdes con medidas gubernamentales de fomento a la incineración o con prácticas más duras como el decomiso y destrucción de los féretros.

La prensa local se hizo eco de una de las últimas polémicas medidas puestas en práctica en la provincia de Jiangxi (sureste), cuyo Gobierno ha prohibido enterrar a sus muertos en ataúdes.

En las fotografías publicadas en prensa y a través de las redes sociales aparecen montañas de féretros a punto de ser destruidos, y personas mayores metiéndose en ellos como protesta y para evitar que se los quiten.

Según la tradición china, el difunto ha de viajar al más allá de la forma más intacta posible y es por ello que el enterramiento es la práctica que se considera más adecuada.

En China es toda una tradición que la gente construya sus propios ataúdes muchos años antes de morir. Los hacen a medida y procuran escoger las mejores maderas acordes con su situación económica. Todo un esfuerzo para las clases más pobres, que dedican años a ahorrar para poder construir su último lecho. Una vez construidos, se guardan y conservan en casa como símbolo de longevidad y buena suerte.

Pero en los últimos años se ha intentado cambiar esta concepción, ya que en muchos lugares la falta de espacio la hace insostenible, especialmente en las grandes ciudades donde ya es obligatorio incinerar a los cadáveres.

Entre ellas en muchas aldeas de Jiangxi, donde en los últimos meses trabajadores del Gobierno han entrado en las casas de las personas a la fuerza para hacerles cumplir la ley emitida hace seis meses y que estipula que desde septiembre estará prohibido enterrar a los muertos en ataúdes por lo que no se puede poseer ni fabricar un féretro.

Desde que se introdujo la medida en la zona, se han entregado voluntariamente unos 5.800 féretros y otros tantos han sido decomisados por las fuerzas de seguridad.

Esta medida, calificada por la prensa local como “bárbara e impopular” ha creado una fuerte polémica entre la población que no entiende que los intereses económicos se pongan por encima de las tradiciones.

“¡Son bandidos que roban las propiedades privadas de la gente!”, apuntaba a través de la red social Weibo una usuaria llamada Na Wa. Otro, Ni Cheng, amenazaba con actuar: “¿Quien hizo esta política? ¡Voy a excavar las tumbas de sus antepasados sin falta!”.

Desde el Gobierno se promocionan funerales alternativos, como los entierros verdes, aquellos que ocupan menos tierra o consumen menos recursos y usan materiales biodegradables. Entre ellos está el esparcimiento de las cenizas en el mar o su enterramiento cerca de los árboles.

Coffins in China are being smashed, seized, and exhumed as part of a new “zero burial” policy https://t.co/I1jWnnfHDT pic.twitter.com/so61KAqUSx

— SCMP News (@SCMPNews) 31 de julio de 2018