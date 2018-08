Ecuatoriano jugaba fútbol en NY y casi muere impactado por un rayo

Mientras jugaban un entretenido partido de fútbol entre amigos un ecuatoriano estuvo al borde de morir en la ciudad de Nueva York (EE.UU.).

El inmigrante ecuatoriano Cuji Segundo y su amigo Giovanny Astudillo fueron impactados por un rayo durante la tormenta del pasado martes en Nueva York.

En total, tres personas fueron alcanzadas por descargas eléctricas de dos rayos en Queens esa noche. De ellos, Astudillo (30) es el único que sigue en condición grave, en el Jacobi Medical Center.

“Es como si (…) algún carro me golpea a mí y me manda al piso. Yo me mantengo consciente y digo algún loco me acaba de atropellar”, dijo sobre su experiencia, en declaraciones a NY1 Noticias desde el hospital Elmhurst, sin querer mostrar su rostro.

“La peor parte la llevó él y a mí el rayo no me entra al cuerpo, sino me zumba, me bota al piso”, añadió Segundo, en referencia a Astudillo, agregó Segundo (42), quien por varios años acude los martes a jugar fútbol en Flushing-Meadows Corona.

En ese momento no podía mover sus piernas y temió lo peor. Las personas a su alrededor llamaron a una ambulancia, que llegó rápidamente. Él y su amigo Astudillo fueron hospitalizados.

Segundo asegura que habían revisado el pronóstico del clima y no creían que llovería. “Cuando nosotros ya estábamos jugando comenzó como a oscurecerse tan rápido que nos sorprendió a todos”.

El ecuatoriano está agradecido de haber sobrevivido luego de que le cayera un rayo: “Tuve creo que un golpe de suerte porque yo no estaba a mucha distancia de mi otro amigo. La vida es única y es un regalo de Dios”.

Ellos fueron impactados alrededor de las 7:30 p.m. La otra víctima, un hombre, de 33 años, fue alcanzado por otro rayo unos 20 minutos más tarde en Jamaica, pero ya está fuera de peligro.

El Diario de NY