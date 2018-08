El emotivo mensaje de Demi Lovato tras su aparente sobredosis

El 24 de junio pasado, Demi Lovato fue trasladada hasta un centro asistencial de Los Ángeles, luego de que quedara completamente inconsciente en su hogar, debido a una aparente sobredosis de droga.

Desde entonces, y atravesando por varias complicaciones como vómitos y fiebre, la cantante se ha mantenido internada en el hospital.

Poco se ha sabido de su estado de salud y de qué pasó realmente esa noche, sin embargo, este domingo, la cantante publicó una emotiva carta en su cuenta de Instagram, en la que no sólo habló de su adicción, sino que también le agradeció a su familia y a sus fans por el apoyo y sus oraciones, para que ella pueda salir adelante.

Estas fueron sus primera palabras luego de ser internada por una nueva recaída en su adicción a las drogas y el alcohol:

“Siempre he sido transparente acerca de mi viaje por la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no he hecho.

Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien. A mis fans, de los que siempre estaré agradecida por su amor y apoyo durante estas semanas y más allá. Sus pensamientos positivos y sus oraciones me han ayudado en la navegación de este difícil momento.

Quiero agradecer a mi familia, mi equipo y a mi staff de Cedars-Sinai, quienes han estado a mi lado en este tiempo. Sin ellos yo no podría estar escribiendo esta carta para ustedes.

Ahora necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad y mi recuperación. El amor que me han demostrado nunca será olvidado y espero ansiosa el día en que pueda decir que salí del otro lado.

Siempre estaré luchando. Demi”.

La cantante y actriz ha hablado abiertamente sobre su lucha con el desorden alimenticio, la automutilación, y el abuso de drogas y alcohol.

Fuente: 24Horas.cl/AP