El líquido rojizo que sale de la carne no es sangre

Si comes a menudo carne, seguramente habrás observado que cuando la carne que no está totalmente cocida existe un liquido rojizo que sale del alimento, sin embargo al contrario de lo que comúnmente se piensa, este líquido no es sangre.

Primero, cabe destacar que gran parte de la sangre de la carne animal es removida en el procesamiento del alimento y es usada para crear otros productos.

¿Entonces qué es realmente ese líquido rojo?

Según el medio The Sun, este líquido es en realidad agua del proceso, mezclada con una proteína llamada mioglobina. Esta proteina de color rojizo se la encuentra en los músculos y tiene como función almacenar oxígeno.

También hay que recordar que el 75% de la carne es agua, que al congelarse en cristales de hielo rompen las células musculares, liberando la mioglobina, la cual se mezcla con el agua cuando el alimento es descongelado y esto produce el común líquido color rojo.