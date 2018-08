El negro es el color de moda en Hollywood

El estreno de la nueva película ‘Infiltrado en el KKKlan’ de Spike Lee en Estados coincide con un gran número de otras películas de realizadores afroamericanos y una ampliación del mercado.

Además de haber obtenido un Oscar por mejor guión original, por los 225 millones de euros en taquilla a lo largo del mundo, por haber hecho historia como ganadora de la primera estatuilla para un guionista afroamericano y por su quinta nominación para el guionista afroamericano, Déjame salir ha marcado un antes y un después en la industria hollywoodense que busca la diversidad.

En Hollywood existe un público interesado en otras etnias, además de la caucásica que ha predominado desde siempre. Los casi 1.150 millones de euros de Black Panther fueron el indicador de la búsqueda de diversidad: el black power, el poder de los negros.

Sorry to Bother You y Blindspotting son las películas indies del verano en Estados Unidos e ‘Infiltrado en el KKKlan’ no solo se llevó el Gran Premio en Cannes, sino que, desde su llegada a los cines del país, se ha vuelto uno de los mejores estrenos del cineasta Spike Lee, tanto en taquilla como en la crítica.