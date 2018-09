¿En qué piensas durante el sexo?

Durante el sexo, ¿solo piensas en sexo? ¿o se te vienen a la mente tus tareas pendientes, tu ex, cómo se verá tu cuerpo, etc.? Son muchos los pensamientos que invaden nuestra mente en un encuentro sexual y perjudican a nuestro líbido y por eso no podemos alcanzar el orgasmo.

En la era del multitasking, en la que ver la televisión no quiere decir sentarse frente a ella, ya que mientras la ves escribes por whatsapp, revisas Facebook y te cocinas algo, es difícil concentrarse en una sola cosa: nuestra cabeza no para y seguimos pensando en muchas otras cosas y muchas veces ni una de ellas tiene que ver con el encuentro sexual que estás viviendo en ese momento.

Según muchos estudios, mientras mayor sea la distracción cognitiva, menor placer y excitación sentirás. Pero, ¿eso nos pasa solo a las chicas? No. Una investigación publicada en la revista académica Achieves of sexual behavior explica que tanto hombres como mujeres tenemos pensamientos intrusivos durante el sexo.

Algunos de los pensamientos tienen que ver con las tareas que uno tiene durante el día, las pendientes y en cómo podríamos resolverlas: Hijos, trabajo, casa…

Otro tipo de pensamientos comunes son: ¿Cómo va nuestra relación? ¿Ya se habrá olvidado del roce que tuvimos? Porque yo no…

Los ex son también algo frecuente en lo que las personas piensan cuando están con su nueva pareja. ¿Por qué pienso en él/ella? ¿Seguiremos enamorados?

También se suele pensar tener muy presente las expectativas: ¿qué esperaba yo y, en cambio, qué está sucediendo? Esto hace que no se consiga la excitación.

Pero ¿cómo evitamos estos pensamientos? Para evitar pensamientos que no te interesa tener en ese momento, déjalos pasar y focaliza tu atención en eso que sí te interesa, el placer. Para eso debes buscar que no haya distracciones alrededor: celular en silencio para no recibir mensajes. Practicar yoga sirve para redirigir nuestra atención hacia donde queremos, en este caso, la cama. Estas prácticas se centran precisamente en focalizar la atención en las sensaciones del cuerpo.

Fuente: trendencias.com