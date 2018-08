Encuentran nuevo efecto del consumo de alcohol

El consumo de alcohol en exceso es un problema, pero esto no quiere decir que cuando se lo hace moderadamente no cause daño en el organismo, así lo habría determinado un estudio hecho por científicos australianos.

Esto también depende de las circunstancias, en este caso, los científicos encontraron una relación entre el consumo de alcohol en mujeres que están dando de lactar a sus hijos y problemas cognitivos en los pequeños.

Según RT, “El trabajo incluyó a más de 5.000 niños y madres de Australia, que desde 2004 fueron monitoreados cada dos años. Los niños cuyas madres tomaban alcohol durante la lactancia demostraron una regresión cognitiva y peores habilidades de razonamiento”.

La investigación concluyó que de alguna manera el alcohol puede afectar a las células cerebrales del lactante y que por otro lado también puede dañar el contenido nutricional de la leche materna lo que causaría deficiencia alimentaria en el bebé.

“Cuanto más alcohol consumían las mujeres, o cuanto más arriesgados eran sus hábitos de consumo (excesivo) de alcohol durante la lactancia, más baja era la capacidad para el razonamiento abstracto de sus hijos a las edades de 6 o 7 años”, dijo la autora del estudio, Louisa Gibso.

Es importante señalar que el estudio encontró una relación entre el consumo de alcohol y posibles problemas cognitivos, nunca se determinó una causa y efecto. En todo caso se recomienda extender la no ingesta de alcohol incluso en el periodo de lactancia.