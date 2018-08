Entra en la NASA, lo celebra en Twitter, insulta a un desconocido y recibe una lección

La alegría de una joven que fue aceptada como pasante en la NASA le duró poco, horas quizás. En su cuenta de Twitter celebró el logro con un lenguaje reprochable:

“Todo el mundo cállese la jodida boca. Fui aceptada como pasante en la NASA”, escribió Naomi H en la red social.

Otro usuario, llamado Homer Hickman, le respondió con una sola palabra: “Lenguaje”.

La joven, sin saber quién era esa persona que le escribía, le constestó: “Chúpame el pene y los testículos. Estoy Trabajando en la NASA”.

Sin embargo, lo que escribió Hickman después seguro dejo fría a la entusiasta joven.

“Y yo estoy en el Consejo Nacional del Espacio que supervisa a la NASA”, escribió Hickman, quien es ingeniero aeroespacial, entrenador de astronautas, un reconocido escritor de ciencia ficción y veterano de la Guerra de Vietnam.

A furry became an intern for NASA and got instantly fired after telling someone on their council to suck their dick because this is 2018. pic.twitter.com/XL7jvCKFFj

— Michelle Catlin (@CatlinNyaa) 21 de agosto de 2018