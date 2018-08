Entrevista a Ernesto Pazmiño, defensor del Pueblo, sobre migrantes venezolanos (Video)

Ernesto Pazmiño, defensor del Pueblo, habla sobre las medidas que ha tomado el Gobierno frente a la llegada de venezolanos hacia el Ecuador en medio de la crisis humanitaria que vive Venezuela.

Pazmiño aplaude el esfuerzo del Gobierno ecuatoriano por acoger a la mayor cantidad de venezolanos que han necesitado ayuda, así como enaltece el duro trabajo que ha realizado el canciller José Valencia, los Ministerios de Salud, Educación, Ministerios de Inclusión Económica y Social que han trabajado para dar una respuesta humana adecuada a esta crisis.

Afirma que “son casi 100.000 venezolanos tienen visas en el Ecuador (…) y cerca de 50.000 visas están en trámite”.

El único inconveniente por el que se ha manifestado el defensor del pueblo es por la obligatoriedad de presentar el pasaporte para el ingreso al país, que Pazmiño considera “una solución un poco inadecuada”.

Para lograr una migración ordenada y sin riesgos para las personas, Pazmiño considera que la presentación del pasaporte no debía tornarse obligatoria ya que las personas que no portaron este documento empezaron a ingresar por otras vías que ponían en riesgo sus vidas y, además de esto, no iba a existir una regularización y una estadística clara de cuantos migrantes ingresaron, quienes son, cómo están y dónde están.