(FOTO) Así luce Kylie Jenner sin maquillaje

Kylie Jenner siempre ha presumido un rostro impecable con y sin maquillaje ya sea en innumerables publicaciones en sus redes sociales o en la portada de la edición de setiembre de la revista Vogue Australia.

Sin embargo, en la cuenta de Instagram del programa de espectáculos “Suelta la sopa” publicaron la que sería la verdadera fotografía de Kylie sin una gota de maquillaje en el rostro.

Lo que más llamó la atención fueron los comentarios que lanzaban los cibernautas, mientras algunos comentaban: “Bella con sus pecas” o “Se ve muy bien y se nota que es bonita aún sin maquillaje” o “Mucho mejor sin el”, otros usuarios criticaron su aspecto: “Que el maquillaje hace magia sin eso no se ve uno más bella”

Se desconoce la fecha en la que fue tomada la fotografía, pero la integrante de Keeping Up With The Kardashians luce con el cabello rubio.

¿Tú qué opinas?

Fuente: larepublica.pe