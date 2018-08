Así luce en la actualidad de Amy Lee, vocalista de Evanescense

Quién no recuerda a la mítica banda del rock Evanescense y a su hermosa y talentosa vocalista Amy Lee.

La banda tuvo su época de mayor popularidad en los mediados del 2000 y su éxito se debió al talento musical de cada uno de sus integrantes, incluida la enorme capacidad vocal de Amy Lee.

El estilo de Amy Lee le hacía lucir vestimentas oscuras, parecidas a un look gótico, sin estar relacionado con el tipo de música que producían. Sus éxitos más recordados son ‘Bring me to Life’, ‘My Inmortal’, ‘Going Under’ y otros más.

Ahora, la fundadora y vocalista del grupo, ya dejó atrás la imagen oscura que la caracterizó por muchos años y luce un radical cambio.

De hecho, Amy dejó atrás su etapa más ‘pesada’ del rock y se dedica a producir melodías destinadas a los oídos más jóvenes del mundo, a los niños.

La talentosa Amy Lee disfruta mucho de los momentos con su hijo, quien fue la inspiración para emprender ese proyecto de música infantil.



Entre otros éxitos de Evanescense figuran ‘Sweet Sacrifice’, Everybody’s fool’, ‘Call me when you’re sober’. La canción My Inmortal fue dedicada al hermano de Amy Lee.