Javier Quiñónez acusa a Gastón Rodríguez por presunto racismo

El futbolista ecuatoriano Javier Quiñónez ha acusado a Gastón Rodríguez de insultarlo con frases racistas.

Quiñónez, zaguero central de El Nacional, indicó que el uruguayo de los registros de Liga le habría dicho “Eres ecuatoriano, negro y pobre”.

“No podemos tolerar que un extranjero venga a maltratarnos. Rodríguez me dijo: ‘Eres ecuatoriano, negro y pobre’. Lo de pobre no me afecta. Soy orgulloso de ser ecuatoriano, también de ser negro porque es una cultura muy rica. No siento tristeza, porque soy orgulloso de ser ecuatoriano y de mi raza, pero siento mucho coraje”, afirmó el jugador.

Por su parte, Rodríguez ha afirmado que “No le falté el respeto a nadie. No dije lo que se anda mencionando. Que la gente de Ecuador y Liga se quede tranquila”.