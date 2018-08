John Cifuente: ‘llegué diez minutos tarde, pero no pude ser comprendido’

Novedades en la Selección Nacional. El delantero John Cifuente fue desafectado del microciclo de la Selección Nacional luego de llegar atrasado a la convocatoria realizada por Hernán Darío Gómez.

Un retraso en un vuelo procedente desde Esmeraldas habría provocado del desprolijo incidente, que trae cola por los antecedentes recientes de sanciones expermientados por el atacante.

‘El vuelo se me atrasó y por eso llegué tarde. Yo llegué a las 8:10 PM, pero lo importante es que llegué. No pude ser comprendido. El profe (Hernán Darío Gómez) me dijo que no podía entrar. Ese el único problema’, declaró el delantero en Radio La Red.