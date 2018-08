La RAE causa polémica en Twitter

La RAE, organismo que elabora reglas normativas para el idioma español, causó una polémica confrontación en Twitter por definir el concepto de ‘feminazi’, ya que para muchas personas este termino es considerado como una calificación despectiva hacia el movimiento feminista.

“La voz «feminazi» (acrónimo de «feminista» + «nazi») se utiliza con intención despectiva, con el sentido de ‘feminista radicalizada'”, fue el tuit de la institución, que respondía a la consulta de un usuario, como generalmente lo hacen.

Sin embargo, la respuesta de la RAE causó varias criticas por validar y legitimizar una palabra claramente despectiva hacia las mujeres que defienden este movimiento.

“Es muy frecuente que las palabras objeto de consulta no figuren en el diccionario académico y siempre damos sobre ellas la información que está a nuestro alcance”. respondió la institución hacia las críticas, con el fin de explicar que no validan el término, sin embargo, solo atendieron la necesidad de un usuario. Y agregaron: “como respuesta a una consulta, el origen de este neologismo de reciente creación, que se documenta en el uso pero no recogen nuestras publicaciones”.

Pese a los intensos reclamos, también se pronunciaron usuarios a favor de la institución, y concordando con que la RAE y sus expertos solo comentan sobre palabras que se usan abiertamente, y no necesariamente las legitimizan.

Fuente: RT en Español