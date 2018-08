Lucy, la hija de Carlos Vives, lanza fuertes críticas contra Maluma

Lucy Vives, hija del cantante Carlos Vives, se sumó a las críticas por la controversial letra y video del nuevo éxito de Maluma, “Mala mía”.

La joven de 22 años mostró su desacuerdo con la canción del colombiano y se dirigió a él de manera contundente a través de sus historias de Instagram.

“¡Chicas, vamos! ¿En serio? ¿Nuestra generación todavía apoyando al mujeriego? Educación por favor”, escribió.

Lucy le dedicó una segunda publicación y habló acerca de la nacionalidad que comparten y del respeto que debe mostrar él por las mujeres y su país.

Lucy Vives, a su corta edad ha destacado por su trabajo como modelo y la han premiado por su activismo apoyando a las mujeres y los derechos humanos.

Además, el año pasado, Carlos Vives lanzó una crítica hacia Maluma, con respecto a la polémica canción Cuatro Babys…

“Soy papá, tengo cuatro hijos. Sabes lo que quieres para ellos y lo que no quieres. A mucha gente eso le parece muy chévere para el pueblo, pero no para sus propias hijas. Respeto todos los estilos; no tengo nada en contra del reggaetón. Pero llevo muchos años en el negocio, y no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada “comercial”. Uno le tiene que dar al público buenos mensajes”, dijo el intérprete de Al Filo de Tu Amor.

Fuente: E! Latino