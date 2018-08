Luis Alfonso Chango acusa al presidente de la liga pro de querer beneficiar a Guayaquil City

Hay polémicas y serias grietas en la Liga Profesional. Lo que pintaba como una sólida unión, para este martes termina siendo un castillo de naipes a punto del desplome y el fracaso institucional.

Luis Alfonso Chango, presidente de Mushuc Runa, calificó de ‘sospechosa’ la intención de la Liga Profesional de suprimir los descensos y aumentar el número de competidores en Primera División.

‘El señor Loor quiere favorecer a su ex equipo, históricamente los equipos han descendido con más de 40 puntos. Aquí hay equipos mendigos de desempeño. Me parece sospechoso y con dedicatoria que no haya descenso’, expresó Chango en Stereo Fiesta.