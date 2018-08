M.A. López: “He sabido mantener las fuerzas hasta el final”

El corredor colombiano Miguel Ángel López, del Astana, ha valorado la victoria conseguida en el Picón Blanco en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos que le ha colocado líder de la general, si bien ha reconocido que su ataque a falta de 3 kilómetros se le ha hecho duro.

En declaraciones tras la disputa de la etapa, López ha señalado que a pesar de haber abierto un hueco de 20 segundos en el tramo final, han sido momentos duros en los que “es posible que se fuese más cómodo atrás, con el grupo”, aunque ha puntualizado que ha sabido “mantener las fuerzas hasta el final”.

Y es que, a falta de 300 metros, ha sentido “calambres en la parte posterior de la pierna”, lo que ha propiciado que un ataque de Iván Sosa, del Androni Giocattoli, haya supuesto un final al esprint por la etapa.

Al respecto, Miguel Ángel López ha señalado que “sabía que tenía un poco más de velocidad al final, por lo que no he hecho el esfuerzo de intentar atacar de nuevo porque ahí es donde las piernas explotan totalmente y he tratado de aguantar hasta los últimos metros”.

Sobre el final de la Vuelta a Burgos, para la que es favorito a la victoria final, ha indicado que “quedan dos etapas muy bonitas, mañana en Clunia con un kilómetro final de subida, y el último día en Neila”, donde, ha recordado “gané el año pasado pero otro perdí el liderato”, por lo que ha alertado de la importancia de “estar atentos” y de tener un equipo fuerte.

